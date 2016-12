🕔 27.dec 2016

Een pijnlijke vergissing bij een kerstfestival in Sri Lanka. De organisatoren gebruikten in een gebed voor vrede de woorden van rapper Tupac, die een ietwat andere strekking hadden dan bedoeld.

Het liefdadigheidsfestival in Colombo werd omschreven als een “feest van muziek voor vrede en harmonie”.

Daar horen lieflijke kerstliedjes bij met teksten over liefde en vrede voor alle mensen. En gebeden, zoals het Weesgegroet – in het Engels: Hail Mary.

Van dat ‘Hail Mary’ bestaat nog een versie, namelijk die van rapper Tupac Amaru Shakur, aka 2Pac aka Makaveli. Op de een of andere manier werd 2Pac’s versie afgedrukt op de liederboekjes.

I ain’t a killer but don’t push me

Revenge is like the sweetest joy next to getting p**sy

Picture paragraphs unloaded, wise words being quoted

Peeped the weakness in the rap game and sewed it

Bow down, pray to God hoping that he’s listening