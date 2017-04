Welke Holocaust? Hitler vergaste geen joden, zegt Witte Huis-woordvoerder

🕔 11.apr 2017

Hitler heeft geen joden vermoord in de gaskamers van Auschwitz. De Duitse dictator heeft geen chemische wapens gebruikt.

Dat zei Sean Spicer, woordvoerder van het Witte Huis, dinsdag op een persmeeting.

Hij verdedigde Adolf Hitler in een poging aan te tonen hoe verwerpelijk de Syrische president Bashar al-Assad is. Zelfs Hitler was niet zo diep gezonken als Assad, zei Spicer, want Hitler gebruikte geen chemische wapens.

Joodse organisaties zijn woedend en eisen het hoofd van Spicer. “Op niet minder dan Pascha ontkent Sean Spicer de Holocaust,” brieste Steven Goldstein, directeur van het Anne Frank Centrum, in een verklaring.

Spicer probeerde later zijn fout goed te praten: Hitler gebruikte wel gifgas, maar dat was in de Holocaustcentra, op joden – niet in eigen land op Duitsers, dus “niet op eigen volk, zoals Assad dat doet.”