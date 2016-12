Werkgroep Hoger Beroepsopleiding Ambtenaren ingesteld

🕔 28.dec 2016

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken heeft de Werkgroep Hoger Beroepsopleiding Ambtenaren ingesteld. Eén van de voornaamste taken die rusten op de schouders van de werkgroep is om een assessment maken van wat het veld wil en wat de praktische situatie is. Volgens de bewindsman zal er een samenvoeging moeten komen tussen theorie en praktijk.

Voorts zal de werkgroep een nota moeten presenteren, waarin onder meer een visie, missie, doelstellingen, plan van aanpak en programmaonderdelen zijn opgenomen. Bovendien zullen vooral de eindtermen moeten worden gedefinieerd, aangezien Hbo-opleidingen moeten voldoen aan bepaalde randvoorwaarden.

Samenwerking Biza en Onderwijs

De nog op te zetten beroepsopleiding vloeit voort uit een samenwerking tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Ondetwijs, Wetenschap en Cultuur. Namens Onderwijs zitten Lilian Calender (voorzitter), Ineke Bendter en Stephanie Bram in de werkgroep, terwijl Jules de Rijp, Kavita Gangadin, Inderpersad Baboeram en Maya Srihar Doobe door Binnenlandse Zaken zijn voorgedragen.

Opleidingen voor ambtenaren, zoals de Surnumerairs en de Voortgezette Algemene Ambtenaren Opleiding (VAAO), vallen onder de taakstelling van Binnenlandse Zaken.

Minister Noersalim merkte op dat Biza sedert 1971 belast is met de ambtenarenopleidingen. Hij legde uit ervaren te hebben ambtenaren enkele jaren vóór hun pensioen tot de ontdekking komen dat ze hun plafond hebben bereikt en niet verder kunnen groeien.

Voorts blijkt dat er binnen Fiso dusdanige vereisten zijn, dat ambtenaren die enorm veel jaren ervaring hebben, maar geen theoretisch kader, niet bevorderd kunnen worden tot een veel hogere functie. “Dat is iets dat in de harde praktijk plaatsvindt op bijna alle ministeries. En wij willen die mensen ook de kans geven om binnen het ambtelijke te groeien”, betoogde minister Noersalim.

Mogelijkheden voor ambtenaren

Voor Onderwijsminister Robert Peneux is het belangrijk dat niet alleen traditioneel ambtenaren zullen worden opgeleid. Ook de ambtenaren die al ettelijke jaren in het systeem zitten en geen drie- of vierjarige hbo willen volgen, maar zich willen specialiseren, zouden volgens de bewindsman daartoe de ruimte krijgen binnen de nog op te zetten opleiding.

Hij sprak de hoop uit dat dit instituut die mogelijkheden kan bieden en ook zodanig breed gaat, dat een aantal van de deelcertificaten tot een diploma kan leiden.

Minister Peneux zei dat gelijk aan de accreditatie wordt gewerkt. Een aanbeveling die hij de werkgroep meegaf, was om na de gaan of de VAAO vlot aansluit op de nog in te stellen hogere beroepsopleiding en of bijstelling nodig is.(GFC)