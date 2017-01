Wet op Staatsschuld aangenomen door DNA

🕔 28.jan 2017

Het hoogste orgaan van Staat heeft op vrijdag 27 januari de ontwerpwet houdende nadere wijziging op de Staatsschuld met 27 stemmen vóór en 6 tegen goedgekeurd.

In overweging genomen hebbende, dat in verband met de precaire toestand waarin staatsfinanciën verkeren, het noodzakelijk is om de definitie van Staatsschuld te wijzigen, schreef president Desi Bouterse bij de indiening van de wet.

De regering had gevraagd om het schuldplafond van 60 naar 80 procent te verhogen.

In de memorie van toelichting van de wet wordt aangevoerd dat de ontwikkelingen die ons land de afgelopen periode hebben doorgemaakt, geresulteerd hebben in een negatieve bijstelling van het nominaal Bruto Binnenlands Product en een hogere waardering van de schuldpositie.

Door het Algemeen Bureau voor de Statistieken is het nominaal bruto binnenlands product vastgesteld op 2.7% voor het jaar 2015. Als gevolg hiervan is het nominaal BBP voor 2015 neerwaarts bijgesteld tot SRD 16.669.281.000,00 in vergelijking tot het nominaal BBP voor 2014 van SRD 17.194. 137.000,00.

In november 2015 heeft een wisselkoers devaluatie plaatsgevonden vanwege de verslechterde comparatieve extreme handelspositie van Suriname, hetgeen een hogere waardering in Surinaamse dollar van de Surinaamse Staatsschuld tot gevolg heeft gehad.

De vooruitzichten voor 2016 evenals de voorlopige kwantificatie hierover door de economische instituten, zijn van dien aard dat een sterker negatieve economische groei en een voortgaande munt depreciatie zich zullen manifesteren, met als verwachting dat de schuldratio’s voor 2017 verder zullen verslechteren.

Verder heeft het Planbureau een sterkere negatieve groei geprognotiseerd voor 2016 van tussen -7% en -11%, waarbij na de vrijlating van de externe wisselkoers van de Surinaamse munt, deze verder is gedeprecieerd, hetgeen tussen december 2015 en oktober 2016 het depreciatie percentage van 75% reeds heeft bereikt.(GFC)