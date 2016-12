Wordt Trump binnenkort speelbal van Duitsland en China?

🕔 22.dec 2016

De groten dezer aarde staan in de rij om een kamertje te bemachtigen in het Trump Hotel – after all is er een feestje in januari 2017 en de naamgever van het Trump International Hotel in Washington is er de eregast.

Slecht nieuws voor onze lezers die overwogen te boeken voor het inauguratieweekend: op die dagen is alles volgeboekt, ondanks het prijskaartje van 625 dollar voor de goedkoopste kamer.

Hoewel – de Ivanka Suite (1050 dollar) en de Postmaster Suite (4450 dollar) schijnen nog vrij te zijn. Snel uw Gold Card pakken dus.

Trump onderhandelt met Trump

Met het Trump Hotel is iets bijzonders aan de hand. Het gebouw is eigendom van de federale overheid, die het aan Trump least voor een astronomisch bedrag.

Als het hotel geen winst maakt, zal het moeten onderhandelen met de eigenaar voor een lager leasebedrag. Die eigenaar, de federale overheid dus, staat binnenkort onder leiding van Donald J. Trump.

Belangenverstrengeling, zegt onderzoeksjournalist Russ Choma van het magazine Mother Jones. Het is niet het enige voorbeeld: Trump lijkt als president te zullen grossieren in belangenverstrengelingen.

Een kleine greep. Deutsche Bank knoeide met rentetarieven en verkocht slechte hypotheken vóór de financiële crash. De Amerikaanse Justitie bood de Duitse bank een regeling aan van 14 miljard dollar.

De Duitsers zijn daar niet blij mee en willen met de Amerikanen onderhandelen over een andere regeling. En dat komt heel goed uit.

Want de nieuwe president heeft een schuld van 364 miljoen dollar bij Deutsche Bank, en heeft daarmee weinig reden om heel moeilijk te doen tegen de Duitsers.

Hoogste bieder

Een klein Wall Street-bedrijf, Ladder Capital Strategies, overweegt zichzelf te verkopen aan de hoogste bieder. Ladder leende minstens 282 miljoen dollar aan Trump.

Dat betekent dat financiële instellingen, die geheel of gedeeltelijk in handen zijn van buitenlandse mogendheden, de schulden van de Amerikaanse president zouden kunnen opkopen: belangenverstrengeling.

Trump zit in een groep die 950 miljoen dollar leende van de staatsbank Bank of China. Dat is in strijd met een clausule in de Amerikaanse Grondwet.

Rusland: ‘You’re Fired!’

Trump probeert al twintig jaren voet aan de grond te krijgen in Rusland, met weinig succes. Diverse pogingen om Trumpotels neer te zetten strandden, en ook Trump Wodka werd een ontnuchterende ervaring.

Op advies van een Aras Agalarov, een Russische onroerend goed-ontwikkelaar en oligarch, bracht hij de Miss Universe-verkiezing in november 2013 naar Moskou. In een Trump Tower had de ontwikkelaar geen zin.

Helemaal met lege handen hoefde The Donald niet naar huis: hij kreeg een rolletje in een muziekvideo van Emin, de zoon van de onroerend goed-magnaat, waarin hij mag doen wat hij graag doet: mensen ontslaan.