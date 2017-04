YDU: democratie dreigt in gevaar te komen

🕔 11.apr 2017

De democratie dreigt in gevaar te komen. Dit schrijft het bestuur van de Young Democracy Unit in een open brief aan de regering. De brief is ook gericht aan de leiders van vakbonden die deelnemen aan de protestdemonstratie van Ravaksur, de totale samenleving en ook de media.

“Het bestuur van de Young Democracy Unit neemt met toenemende verbazing, teleurstelling en droefheid kennis van de steeds verdere verscherping van de protestacties georganiseerd door delen van de vakbeweging, delen van het bedrijfsleven en enkele maatschappelijke organisaties”, schrijft voorzitter Clyde Ford.

“Reeds vanaf de voorbereiding van deze straatacties is door haar leidinggevenden publiekelijk onomwonden bevestigd dat het belangrijkste onderliggend doel is met alle haar ten dienste staande middelen een maatschappelijk momentum te creëren dat de huidige, democratisch gekozen president en de door hem geformeerde regering vroegtijdig ten val worden gebracht.

YDU wenst het Surinaams volk erop te attenderen dat in een goed functionerend democratisch bestel met een goed functionerende trias politica en een goed functionerende rechtsstaat een willekeurige regering grondwettelijk vroegtijdig moet aftreden wanneer zij haar regeerbare meerderheid in het hoogste volksvertegenwoordigend orgaan cq. het parlement duurzaam om welke reden dan ook is kwijtgeraakt. Dat is nu in Surinaamse politieke realiteit absoluut niet aan de orde.

Dit neemt absoluut niet weg dat indien de bevolking of delen van de bevolking haar misnoegen wenst te uiten over het gevoerde of geplande regeringsbeleid zij dat grondwettelijk op elk moment mag en kan, rekening houdend met democratische spelregels van wet en recht.

De richting en vorm die de straatacties steeds meer aannemen, kan onze goedkeuring echter totaal niet wegdragen. Op instigatie van de actieleiders stappen hun volgelingen nu over van non-verbale agressie naar gewelddadig gedrag, intimidatie, vandalisme en chaos.

Systematisch is het instituut van Staatshoofd de afgelopen maanden opzettelijk publiekelijk diep beledigd. Dat moet sowieso worden afgekeurd. Maar nu worden ook staatsgebouwen c.q. staatseigendommen gewelddadig wederrechtelijk bezet en publieke werkers worden intimiderend belet hun taken uit te voeren.

Indien, zoals de actieleiders publiekelijk aangeven dat dit fase 2 van hun actiemodel is, mag met recht worden aangenomen dat in de hierna volgende fasen nog erger onnodig, structureel gewelddadig gedrag zal worden vertoond naar de samenleving toe. Dit zal ongetwijfeld bedoelde en onbedoelde consequenties hebben voor de hele samenleving, dus ook voor de actieleiders en hun volgelingen.

Elke vorm van menselijke actie die nodeloos, disfunctionele, inherente bandeloosheid in zich herbergt, moet afgekeurd worden omdat het altijd maatschappelijke schade op fysiek en emotioneel niveau zal veroorzaken. Met name met betrekking tot de mogelijke emotionele en mentale schade aan de samenleving en de gevolgen op korte en middellange termijn staan de actieleiders en hun volgelingen in hun blinde emoties onvoldoende stil. Immers zal er sprake moeten zijn van healing na de acties en wie zal dat op zich willen nemen?

Wij doen daarom een dringend en beleefd beroep op de leiders van deze straatacties en hun volgelingen het daarheen te leiden dat nu op vreedzame wijze en op basis van hogere moreel-ethische standaarden en binnen wet en recht hun ongenoegen verder te uiten. Two wrongs never makes one right! De actieleiders en hun volgelingen zijn absoluut geen rolmodel voor de jeugd die moet gaan bouwen aan een geciviliseerde samenleving.

Wij kijken uit naar wijze, evenwichtige, volwassenen die ons als positief rolmodel het goede voorbeeld wensen te geven hoe op een constructieve manier op te komen voor onze belangen binnen de perken van wet en recht en met respect voor de democratie en andere burgers.

Strey mag fu strey gi wan moro betre dey, maar tap wan leti nanga lespeki, hey jeje fasi. Ja toch?

Aan de regering vragen wij er nu alles aan te doen om ook de veiligheid van de niet-actievoerenden te garanderen.

Aan de regering vragen wij om er alles aan te doen om de economische situatie duurzaam te verbeteren zodat het goed te vertoeven is in Suriname.

Aan de regering vragen wij ook dat ernstig gekeken wordt naar het mogelijk zeer bewust decennialang systematisch verstoren van het onderwijsproces en onder meer het vraagstuk van het bustransport, de padieboeren en de nationale producenten”, aldus Ford.(GFC)