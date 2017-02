Zuurstof van de aarde belandt op de maan

🕔 08.feb 2017

Japanse wetenschappers hebben ontdekt dat grote hoeveelheden zuurstof van de aarde op de maan belanden. Wanneer de aarde precies tussen de maan en de zon komt te staan, nemen zonnewinden zuurstof mee naar het maanoppervlak.

De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

Gedurende vijf dagen in de maancyclus komt de aarde precies tussen de maan en de zon te staan. In die periode draait de maan door de magnetostaart van de aarde, het gebied achter de aarde dat bereikbaar is voor zonnewinden. Een zonnewind kan dan zuurstof van de aarde naar de maan stuwen.

Op deze figuur zien we hoe het magnetisch veld van de aarde zich in traanvorm uitstrekt rond de maan wanneer die perfect in lijn staat met de aarde en de zon.(HLN.be)