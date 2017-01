Zwitserse soldaten brengen nazigroet

🕔 31.jan 2017

Zes Zwitserse soldaten zijn gedetineerd omdat zij zich lieten fotograferen terwijl zij in uniform de nazigroet brengen vóór een swastika die in de sneeuw was gedrukt.

De foto verscheen in het Zwitserse dagblad SonntagsBlick. De soldaten zullen voor een militaire rechtbank moeten verschijnen.

De nazigroet brengen of een swastika laten zien is in Zwitserland toegestaan, mits dat niet gebeurd om een racistische ideologie te verspreiden.